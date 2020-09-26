إصابة 3 عمال في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:
أصيب 3 عمال اليوم السبت، في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم للمأكولات السريعة بمدينة أسيوط.
تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم للمأكولات السريعة وسقوط مصابين.
وأشارت التحريات إلى إصابة "على. ر.ع" 30 عامًا، و"مصطفى. ك. ع" 38 عامًا، و" بهاء.ا. ن" 34 عامًا.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.
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