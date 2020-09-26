بقيمة ٤٦ مليون جنيه.. "التموين": صرف ٦ ملايين كمامة على البطاقات التموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شركتَي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتَين للقابضة للصناعات الغذائية صرفتا نحو 4 ملايين كمامة بسعر 8.5 جنيه، و2 مليون كمامة بسعر 6 جنيهات، على البطاقات التموينية، وذلك بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بصرف كمامة واحدة إجباريًّا على كل بطاقة تموينية تحتوى على 3 أفراد، بينما يتم صرف كمامتَين، بحد أقصى، على كل بطاقة تموينية بها 4 أفراد فأكثر.

وأوضحت المصادر، في تصريحات أدلت بها، اليوم السبت، أن الكمامات المباعة بلغت قيمتها الإجمالية 46 مليونًا و٢٠٠ ألف جنيه، تم بيعها على البطاقات التموينية بشكل إجباري منذ شهر أغسطس الماضي وحتى منتصف سبتمبر الجاري.

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كان وزير التموين قد أصدر توجيهًا وزاريًّا رقم 41 لسنة 2020، خاص بصرف الكمامات بنسبة 5% من قيمة كل استعاضة للتاجر التمويني إجباريًّا.

وحسب التوجيه الوزاري، تحدد شركتا الجملة عدد الكمامات التي يتم صرفها من منافذ مشروع "جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية، وأن يتم تعامل الكمامات مثل باقي السلع "الزيت والسكر"، وأن يتم الصرف إجباريًّا على البطاقات التي تشمل عدد 3 أفراد فأكثر، وفي حالة صرف البطاقة لأكثر من مرة من السلع التموينية. كما يحق لجميع البطاقات صرف كمامتَين كحد أقصى أيًّا كان عدد الأفراد؛ اختياريًّا.

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية الشهر الجاري، صرف كمامة قماش واحدة فقط إجباريًّا بشكل شهري على البطاقات التموينية، التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختياريًّا للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل، وذلك اعتبارًا من 1-9 - 2020.