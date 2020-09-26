لتعذر حضورهم.. تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بقضية "داعش أكتوبر" لـ24 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش أكتوبر الإرهابية"، لجلسة 24 أكتوبر، لتعذر حضور المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشريني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة،

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وجاء في أمر أنه في غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول عامر سليم عامر سليم جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين الثاني عبد الرحمن النجار، والثالث معاذ مصطفى، والرابع عبد الرحمن سليم والخامس أحمد عبد القادر الانضمام لتلك الجماعة.

ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية وسيلة لتحقيق أغراضها ف ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا وتلقوا بمعسكراتها تدريبا على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقة وكيفية تفجيرها.