بالطبل البلدي.. وزير الرياضة يفتتح ملعب كرة قدم مركز شباب الواسطى بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي: افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، ملاعب كرة قدم نجيل صناعي بمركز شباب الواسطى بمدينة الفتح في أسيوط. واستقبل أهالي الواسطى وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له بالطبل البلدي والمزمار، وقدم الشباب والأطفال عروض رياضية للعبة الكاراتيه وفقرة رقص "شعبي، وتنورة، وتحطيب". وقال الدكتور أشرف صبحي، إن محافظات الصعيد تستحوذ على قطاع كبير من خطة التنمية في المنشآت الرياضية وملاعب كرة القدم بمراكز الشباب؛ مؤكدًا حرص وزارة الشباب والرياضة، على زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها، لما تحققه هذه الاستثمارات من ربح للإنفاق على الأنشطة المختلفة ورصيدًا للأندية والمراكز، مع اتخاذ كافة اشتراطات السلامة والأمن لكافة المشروعات بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة.

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