10 دولٍ أوروبيّة تعلن رسميًّا بدء المرحلة الثانية من تفشي "كورونا"

أعلنت 10 دول أوروبية، رسميا بدء المرحلة الثانية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).
ويتعلق الأمر ببلجيكيا والبوسنة وكرواتيا وجمهورية التشيك واليونان وهولندا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا، وجميعها أعلنت مؤخرًا بدء المرحلة الثانية من تفشي الفيروي
وكان الاتحاد الأوروبي قد دق ناقوس الخطر أمس الخميس، بشأن الفيروس، قائلا إن الوباء الآن أسوأ مما كان عليه خلال فترة الذروة في مارس بالعديد من البلدان الأعضاء.
وحذّرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس من أنه "في بعض الدول الأعضاء، أصبح الوضع الآن أسوأ مما كان عليه خلال ذروة شهر مارس الماضي".
وحتى فجر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 32 مليونا و394 ألفا، توفي منهم أكثر من 987 ألفا و66، وتعافى ما يزيد على 23 مليونا و904 آلاف، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.
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