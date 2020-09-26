متابعة- فرنسا: النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تفتح تحقيقا في هجوم بالسكين قرب مقر "شارلي إيبدو" السابق

أفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في في باريس الجمعة، أنها استلمت التحقيق المرتبط بالهجوم بسكين قرب المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو في الدائرة 11 من العاصمة الفرنسية.

وأسفر الهجوم عن إصابة شخصين على الأقل. ولاذ بالفرار اثنان من المشتبه بهما، ألقت الشرطة القبض عليهما لاحقا.

أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنها استلمت التحقيق المرتبط بالهجوم الذي حصل الجمعة في باريس، قرب المقر السابق بصحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة، وأسفر عن إصابة شخصين على الأقل. وقالت إن تحقيقا فتح بشأن "محاولة اغتيال مرتبطة بعمل إرهابي" و"جمعية إرهابية إجرامية".

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وأفادت مصادر أمنية الجمعة عن إصابة شخصين على الأقل في هجوم بالسلاح الأبيض قرب المقر القديم لصحيفة "شارلي إيبدو". وأوقفت الشرطة مشتبهين بهما، واحد منها على مقربة من ساحة "لا باستي" في باريس بعد الهجوم بالسكين

. وتأتي حادثة الطعن بموازاة جلسات محاكمة في باريس لشركاء مفترضين لمنفذي هجمات جانفي 2015 في العاصمة الفرنسية، والتي استهدفت "شارلي إيبدو" وشرطيين ومتجرا يهوديا.