فرنسا / 62 ألف مؤسّسة تتجه نحو إعلان إفلاسها وأكثر من مليون فرنسي سيفقدون وظائفهم

قالت شركة "أولير إيرميس" للضمان والإئتمان في فرنسا إن سنة 2021 ستكون صعبة على المؤسسات الاقتصادية المهدّدة بالإنهيار والإفلاس.
وأكد خبراء الشركة في دراسة حديثة أن وتيرة الإنهيار والإفلاس سترتفع العام المقبل بنسبة 32 بالمائة، مقابل تراجع هذه النسبة خلال العام الجاري بـ 9 بالمائة.
وأوضحت الدراسة أن 62 ألف مؤسسة كانت تعاني من الهشاشة في فرنسا منذ ما قبل وباء كورونا، ستعلن إفلاسها سنة 2021.
وتعد وتيرة الإفلاس المتوقعة في فرنسا العام المقبل الأعلى ضمن مجموعة من أهم البلدان الأوروبية، تليها بريطانيا بنسبة 31 بالمائة.
من جهة أخرى، تتوقع شركة أولير إيرميس أن مليون فرنسي سيفقدون وظائفهم بحلول نهاية العام بسبب تداعيات أزمة كوفيد 19 الاقتصادية.
روسيا اليوم
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