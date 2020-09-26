المغرب / إغلاق 118 مؤسّسة تربويّة إثر إصابة 413 تلميذًا وأكثر من 800 أستاذ بكورونا

أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي أن فيروس كورونا تسبّب في إغلاق 118 مؤسسة تعليمية تستقبل حوالي 61 ألف تلميذ.
وجاء إغلاق هذه المؤسسات التعليمية وفق الوزير، إثر إكتشاف حالات إصابة بالفيروس في صفوف 413 تلميذا (ة) و807 أستاذ، و129 إطارا بهيئة الإدارة التربوية و79 من الأطر الأخرى.
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