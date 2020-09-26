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اليابان وأمريكا تتعهدان على تعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ

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اتفق مستشار الأمن القومي الياباني شيجيرو كيتامورا ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على مواصلة العمل عن كثب لتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ كمنطقة حرة ومفتوحة.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /السبت/ أن كيتامورا، الذي يترأس أمانة الأمن القومي الياباني، عقد محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أمس الجمعة في واشنطن

حيث يوجد منذ يوم الثلاثاء الماضي.


وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن كيتامورا أخبر بومبيو بأن رغبة اليابان في مواصلة تحالف ثنائي أقوى ستظل ثابتة في ظل إدارة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدى سوجا الذي تولي منصبه في 16 من سبتمبر الجاري.

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وأضاف كيتامورا أن اليابان مستعدة لمتابعة تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة بطريقة استراتيجية على أساس التحالف الثنائي لكي تبني علاقات مستقرة مع جيران اليابان.


وناقش المسؤولان البيئة الأمنية الإقليمية في المحيطين الهادئ والهندي بما في ذلك بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي حيث تكثف الصين من أنشطتها البحرية، كما تبادلا وجهات النظر بشأن بعض القضايا مثل الرؤية المستقبلية لعصر ما بعد والتعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والأمني.

 

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