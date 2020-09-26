وزيرا خارجية عمان وروسيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
أنه منذ إقامة العلاقات بين البلدين في سبتمبر 1985، أحرزا تعاونا بناء في عدد من المجالات، وأن العمل المشترك وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية، أسهما في ضمان السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأكد الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت -
وتبادلا التهاني بمناسبة مرور 35 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين السلطنة وروسيا الاتحادية الذي يوافق 26 سبتمبر، متطلعين لمزيد من التقدم والنماء للعلاقات بين البلدين الصديقين.
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