بسبب كورونا.. موسكو تعلن استئناف دعم المواطنين الملتزمين بمنازلهم

أكد عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، أن السلطات سوف تستأنف عمل منظومة تقديم الخدمات الاجتماعية والدعم للمواطنين الذين يتعين عليهم البقاء في منازلهم، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد.



وقال عمدة موسكو في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (السبت) ـ إن جميع المواطنين الملتزمين بالإجراءات الاحترازية

ونظام العزل المنزلي بسبب هذا الوباء المستجد يمكنهم ابتداء من يوم 28 سبتمبر الجاري، الاستفادة من التوصيل المجاني للأغذية والأدوية، وكذلك المواد الأساسية واحتياجاتهم اللازمة في ظل تفشي أزمة كورونا.



وأشار المسؤول الروسي، إلى أن المواطنين يمكنهم أيضا الحصول على الدعم والمساعدة النفسية وذلك

من خلال الخط الساخن الذي خصصته سلطات موسكو لهذا الغرض.



ويأتي هذا بعد أن نصحت سلطات العاصمة، سكان موسكو الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة، بعدم مغادرة منازلهم اعتبارا من 28 سبتمبر الجارى، إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك على خلفية التخوف من عودة انتشار فيروس "كورونا " في العاصمة مجددا.



وكانت روسيا شهدت خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين بالفيروس التاجي.