قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن "إدارة ترامب تدرس خطوات جديدة لتشديد الضغط على المتمردين الحوثيين في اليمن، بما فيها إمكانية تصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن الغاية من هذا التوجه هي "تحقيق المزيد من العزلة لإيران راعية هذه الجماعة".
ويؤدي تصنيف هذه الأخيرة، جماعة الحوثي، "منظمة إرهابية" إلى منعها من الحصول على الدعم
هذا ولم تتخذ الإدارة الأمريكية أي قرار بعد بهذا الشأن، حسب مسؤولين لم تفصح "واشنطن بوست" عن هويتهم، لكن البيت الأبيض يدرس عدة خيارات، من ضمنها "تصنيف قادة في جماعةالحوثي "كإرهابيين عالميين".
ورغم الأثر الرمزي لبعض التدابير الأمريكية محل الدراسة ضد جماعة الحوثي، فإن التدابير الجديدة ستجعل نشاطها أكثر تعقيدا، مثلما سيصبح في المقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن أكثر صعوبة.
سبق للإدارة الأمريكية أن فكرت في تصنيف جماعة الحوثي، "أنصار الله"، منظمة إرهابية سنة 2018، إلا أنها تراجعت، لتفادي تعقيد وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن من جهة وتفادي تعريض الغربيين الناشطين في المناطق اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون إلى الخطر وفق الصحيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تدرس تصنيف أنصار الله في اليمن منظمة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.