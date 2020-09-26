رئيس بلدية نيويورك ينسحب من قمة في السعودية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انسحب رئيس بلديّة نيويورك، بيل دي بلازيو، الخميس، من قمّة "أوربان 20" في السّعودية لتزامنها مع ذكرى اغتيال الصحافي البارز، جمال خاشقجي، بحسب ما ذكرت "فرانس برس"، اليوم، السّبت.

وعزا دي بلازيو قراره إلى مخاوف متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. ومن المقرّر أن تنطلق القمّة يوم الأربعاء المقبل، وتجمع رؤساء بلديات المدن الكبرى في "مجموعة العشرين".

وتنتهي القمة الافتراضية الجمعة المقبل، الذي تحل فيه الذكرى الثانية لاغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقال دي بلازيو في بيان "لقد أظهر وباء كوفيد-19 أهمية أن تعمل مدن العالم معا في حين تدافع عما هو حق"، وأضاف "لا يمكننا قيادة العالم بدون رفع صوتنا في انتقاد الظلم. أنا أحض زملائي في مدن عالمية أخرى على الانضمام إليّ في الانسحاب من قمة ’يو 20’ هذا العام".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة السعودية أو منظمي الحدث.

Advertisements

وقمة "يو 20" التي تستمر لثلاثة أيام تُنظم كجزء من قمة العشرين التي ستعقد في السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن المقرّر أن يستضيف مؤتمر "يو 20" رؤساء بلديات مدن عالمية كبرى مثل لندن وباريس وبرلين وروما ومدريد.

ويأتي إعلان دي بلازيو بعد مناشدة مجموعة من المنظمات الدولية في رسالة مشتركة، الأسبوع الماضي، رؤساء بلديات تسع مدن عالمية، بما فيها نيويورك، مقاطعة المؤتمر.

وقالت الرسالة التي وقعتها أكثر من عشر منظمات بينها "منا لحقوق الإنسان" ومقرها جنيف و"القسط" ومقرها لندن إن "حكومة السعودية غير مؤهلة ولا مناسبة لاستضافة قمة مجموعة العشرين ومؤتمر أوربان 20".

ودعت الرسالة رؤساء البلديات إلى مقاطعة الحدث في حال لم تفرج السعودية عن نشطاء مسجونين بينهم نساء وتحاسب المسؤولين عن جريمة خاشقجي.