غوارديولا يصر على ضم نجم إشبيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، مصمم على التعاقد مع مدافع إشبيلية، جول كوندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان مونشي، المدير الرياضي لإشبيلية، قد أكد في تصريحات عقب السوبر الأوروبي، أن ناديا إنجليزيا يستهدف ضم كوندي، وقدم عرضا أوليا تجاوز 46 مليون إسترليني، لكنه قوبل بالرفض.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مانشستر سيتي هو من قدم العرض الأول، وسيقدم آخر أكبر، حيث أن المدرب بيب غوارديولا من أشد المعجبين بقدرات المدافع الفرنسي (21 عامًا)، وطريقه لعبه.

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وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي، يمتلك الأموال الكافية لاستقدام كوندي، هذا الصيف، مؤكدةً أنه النادي الوحيد، الذي دخل في تفاوض مباشر مع العملاق الأندلسي لضم اللاعب.

وأشارت إلى أن كوندي يمتلك شرطًا جزائيًا، في عقده مع إشبيلية، يبلغ 80 مليون يورو، لكن السيتي سيقدم عرضًا جديدًا بقيمة 55 مليون يورو، وهو مبلغ أعلى بـ5 ملايين من العرض الأول.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد ذكرت أن كوندي محل اهتمام برشلونة كذلك.