جلجولية: إصابة رجل في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب رجل في الستينيات من عمره، بجراح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية جلجولية، فجر اليوم السبت.
وقدم طاقم طبي من مركز "نجمة داود الحمراء"، الإسعافات الأولية للمصاب ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
هذا، وتتواصل أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.
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