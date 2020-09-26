شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تقرر إيقاف حركة سير الحافلات والمركبات الثقيلة أثناء الضباب والان مع التفاصيل

السبت 26 سبتمبر 2020 قررت شرطة أبوظبي إيقاف حركة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات من السير على طرق إمارة أبوظبي الداخلية والخارجية أثناء تشكل #الضباب لحين وضوح الرؤية.

وأوضحت إن هذا الإجراء يسهم في تعزيز السلامة المرورية وذلك حفاظاً على الجميع بتجنب وقوع #الحوادث ضمن نطاق الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً. Advertisements وحثت سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات على الالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية. وذكرت انها ستقوم بمخالفة الحافلات والباصات المتحركة على الطرقات أثناء تشكل الضباب بالغرامة المالية وقدرها 500 درهم و4 نقاط مرورية حسب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات الضبط المروري وفق المادة رقم 104 "السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية ".

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