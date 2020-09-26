شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يعتزم تعيين القاضية إيمي كوني باريت في المحكمة العليا والان مع التفاصيل

السبت 26 سبتمبر 2020

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضية إيمي كوني باريت لتحل مكان روث بادر غينسبرغ في عضوية المحكمة العليا، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية رئيسية نقلا عن مصادر جمهورية مطلعة.



وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في نيوبورت نيوز في ولاية فيرجينيا مساء الجمعة "سنختار شخصا رائعا!" من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل حول خياره.

وأضاف أمام جمهور متحمس، "غدا (السبت) سيكون يوما عظيما!" ما أثار تصفيقا حارا من الحضور قبل أقل من 40 يوما على الانتخابات الرئاسية.

وسيعلن ترامب خياره رسميا السبت عند الساعة 17,00 (الساعة 21,00 ت غ) من البيت الأبيض وهو يعتزم انتقاء القاضية إيمي كونيني باريت المعروفة بقناعاتها الدينية التقليدية.

وستحل مكان القاضية التقدمية غيسنبرغ رمز الدفاع عن حقوق المرأة التي توفيت الأسبوع الماضي جراء إصابتها بمرض السرطان.

وباشر ترامب سريعا إجراءات شغل المنصب الشاغر لكي يرسخ المحكمة العليا لمدة طويلة في نهج محافظ إذ أن القضاة فيها يعينون مدى الحياة.

ويعارض الديموقراطيون ذلك مشددين على ضرورة انتظار الانتخابات الرئاسية تجنبا لهيمنة المحافظين على هذه المؤسسة التي تبت في مسائل رئيسية تهم المجتمع مثل الاجهاض وحق حيازة أسلحة.

وفي حال ثبت خيار ترامب في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية، سيقتصر وجود الليبراليين في هذه المؤسسة على ثلاثة قضاة من أصل تسعة.

وردا على سؤال في وقت سابق الجمعة إن كانت كوني باري مرشحته أكد ترامب "لم أقل هذا لكنها رائعة". لكنه أضاف أن قراره متخذ "في ذهنه".

معارضة ديموقراطية

وقد يؤمن خيار كوني باريت الكاثوليكية المتدنية البالغة 48 عاما والأم لسبعة أطفال والمعارضة للإجهاض أصوات ناخبين محافظين متدينين استند إليهم ترامب كثيرا لانتخابه قبل أربع سنوات.

Advertisements

إلا أن المصادر الجمهورية التي أوردتها وسائل الإعلام الأميركية لا تستبعد إمكانية أن "يعدل الرئيس في اللحظة الأخيرة عن قراره".

إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" أوضحت "لم يجر بحسب المعلومات المتوافرة محادثات مع أي مرشحات أخريات".

أما المرشحة الثانية فهي باربرا لاغوا المولودة قبل 52 عاما في فلوريدا في عائلة فرت من نظام فيدل كاسترو الشيوعي في كوبا. وهي كانت لتشكل ورقة انتخابية رابحة لدونالد ترامب في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد والتي قد يساهم ناخبوها في حسم نتيجة الانتخابات.

وكان ترامب قال عنه إنها "امرأة رائعة ومن أصول اميركية لاتينية" لكنه أشار مساء الجمعة إلى أنه لم يلتقها شخصيا.

ورغم المعارضة الديموقراطية القوية، يعتزم مجلس الشيوخ التصويت على هذا التعيين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.

وفي مؤشر إلى التوتر السياسي الحاصل، ارتفعت صيحات الاستهجان عندما أتى ترامب ليلقي النظرة الأخيرة على جثمان روث بادر غينسبرغ المسجى عند مدخل المحكمة العليا.

وبعد اسبوع على وفاتها أقيمت مراسم وداع رسمية للقاضية التي رحلت عن 87 عاما في مبنى الكابيتول بحضور المرشح الديموقراطية جو بادين ومرشحته لمنصب نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وغرد بايدن الذي كان نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما "القاضية غينسبرغ طبعت التاريخ اليوم للمرة الأخيرة".

فهي أول امرأة تحصل على شرف هذه المراسم الرسمية في الكابيتول.

وستوارى غينسبرغ الثرى الأسبوع المقبل في مراسم عائلية في مقبرة ارلينغتون قرب واشنطن.

وغادر نعشها الملفوف بالعلم الأميركي مبنى الكابيتول وسط ثلة شرف مؤلفة بغالبيتها من نساء جمهوريات وديموقراطيات.