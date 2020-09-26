شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 26 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الجمعة تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة، وذلك مقارنة مع 138 إصابة و13 وفاة أمس.

Advertisements وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان إن " إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 102625 حالة من ضمنهم 93531 حالة تم شفاؤها، و5853 حالة وفاة".

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