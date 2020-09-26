شكرا لقرائتكم خبر عن حداد في أوكرانيا على ضحايا تحطم الطائرة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة خاركوف بأوكرانيا، اليوم السبت، الحداد على الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة من طراز An-26، أمس الجمعة.

وجاء في بيان صادر عن الإدارة الإقليمية، نقلته "روسيا اليوم"، "إعلان 26 سبتمبر، في مقاطعة خاركوف، 2020 يوم حداد على من قتلوا في تحطم طائرة An-26. ويشمل الحداد كل مناطق المقاطعة، ويتم خلال ذلك إنزال علم أوكرانيا من على جميع المؤسسات وهيئات سلطات الدولة والشركات والمنظمات، ووضع شريط الحداد الأسود عليه".

وأوصت الإدارة في هذا اليوم، بإلغاء كافة الفعاليات الترفيهية والرياضية.