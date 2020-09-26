شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 85 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم السبت، أنه تم تسجيل 1089 حالة وفاة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد حتى الآن إلى 93 ألفا و379 حالة وفاة.
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