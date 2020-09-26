شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. 2507 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 2507 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 282730.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9452 بعد تسجيل 9 حالات جديدة​​​، فيما تعافي أكثر من 249 ألفا من الفيروس.