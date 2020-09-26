شكرا لقرائتكم خبر عن 22 قتيلًا جراء تحطم طائرة عسكرية بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

لقي 22 شخصا مصرعهم جراء تحطم طائرة عسكرية طراز "انتونوف ان-16" بشرق أوكرانيا. وذكرت هيئة الدفاع المدني أن هناك ناجين من الحادث الذي وقع اللية الماضية في مدينة تشوهيف بمنطقة خاركيف. وأضاف الهيئة أن الطائرة تحطمت لدى اقترابها من مدرج الهبوط لافتة النظر إلى أنه لم يتم بعد تحديد ملابسات الحادث، موضحة أنه كان على متن الطائرة طلاب من الكلية الجوية، التي يعتقد أنها كانت في رحلة تدريبية.

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