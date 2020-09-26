توقعت هيئة الانواء الجوية، السبت، أن تشهد البلاد خلال الأسبوع الحالي تذبذباً في درجات الحرارة لتنخفض بعدها مع نهاية الأسبوع، مبينة أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بغداد ستكون 42 درجة مئوية.

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس العراق للأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.