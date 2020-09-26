عمل في 'النقشبندية والقاعدة وداعش'.. القبض على إرهابي في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، إلقاء القبض على قيادي بتنظيم "داعش" في محافظة كركوك، مبينةً أن عمل سابقاً في جيش "رجال الطريقة النقشبندية" وتنظيم "القاعدة".
وأضافت، أنه "تسلم عدة مناصب قيادية مختلفة منها عمل في ما يسمى رجال الطريقة النقشبندية الإرهابي في عام 2007، وبعدها عمل في صفوف عصابات القاعدة في عام 2009 ضمن ما يسمى ولاية صلاح الدين وشغل منصب آمر مفرزة عسكرية واستمر بمزاولة الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".
وتابعت، أن "دوره برز في عام 2014 بمنصب ما يسمى آمر كتيبة الصديق قاطع صلاح الدين ولاية العراق في عصابات داعش الإرهابية، كما وأنه من عائلة داعشية لديه اثنين من أشقائه ضمن صفوف عصابات داعش الإرهابي"، مشيرةً إلى "إيداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
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