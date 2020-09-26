المعادن النفسية تسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ اذار

تراجع الذهب بالقرب من القاع ليسجل اكبر خسارة شهرية منذ اذار، إذ اتجه المستثمرون إلى الدولار للاحتماء من زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا والضبابية بشأن حزمة التحفيز الأمريكية القادمة لدعم الاقتصاد.
وعلى أساس أسبوعي، فالذهب متراجع بنحو 4.4٪، وهي أعلى نسبة في ستة أسابيع على الأقل، إذ يتجه الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل نيسان.
وارتفاع الدولار يزيد تكلفة السلع المسعرة به، مثل الذهب، بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
وكان مشرع كبير قال إن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يعكفون على حزمة تحفيز مرتبطة بفيروس كورونا بحجم 2.2 تريليون دولار، وقد يجري التصويت عليها الأسبوع القادم.
وتحدث مجلس الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع عن أهمية تقديم المزيد من التحفيز المالي، وذلك وسط قلق المستثمرين من ضربة جديدة للاقتصاد من جائحة فيروس كورونا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.1٪ إلى 847.81 دولار، في حين تراجعت الفضة 0.8٪ إلى 23.02 دولار للأونصة. والمعدنان على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ 20 مارس آذار.
وهبط البلاديوم 0.2٪ إلى 2221.20 دولار للأونصة.
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