محمد قاسم يخضع للعلاج في قطر ويغيب 20 يوماً

وكان قاسم يعاني من إصابة لحقت به خلال تواجد الفريق في العاصمة القطرية الدوحة خلال مشاركته بدوري أبطال آسيا.

ولعب قاسم مباراة واحدة من المباريات الثلاث للفريق في دوري الأبطال، حيث لعب في المواجهة الثانية أمام الأهلي السعودي ليغيب بعدها بسبب تفاقم إصابته وعدم جاهزيته.



ويخضع قاسم للعلاج في مركز "سبيتار" الطبي بقطر حيث سيبقى 20 يوماً على أن يعود بعدها إلى بغداد للالتحاق بكتيبة القيثارة الخضراء.

يذكر أن وفد الشرطة عاد، أمس، إلى بغداد بعد انتهاء مشاركته في دوري أبطال آسيا، حيث احتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط متخلفاً بفارق الأهداف فقط عن استقلال طهران الإيراني الوصيف.

