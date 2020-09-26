وفاة عميد أسرة آل الحكيم في النجف

توفي عميد أسرة آل الحكيم، السيد محمد حسين الحكيم في محافظة النجف. وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "آية الله العظمى العلامة السيد محمد حسين الحكيم عميد أسرة آل الحكيم توفي في محافظة النجف الأشرف".

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