الأزهر يطالب المصريين بالتصدي لدعوات الإخوان الهدامة

دعا الأزهر الشريف، المصريين إلى الوقوف ضد الدعوات والحركات الهدامة الهادفة إلى زعزعة استقرار البلاد، في إشارة منه لتنظيم الإخوان الإرهابي.



وبحسب بيان صادر عن الأزهر الشريف، السبت، فإن مثل هذه الدعوات تسعى للنيل من أمن مصر ونشر الفوضى، وتعطيل عجلة التنمية والاستثمار.

بيان الأزهر يأتي بعد ساعات من فشل دعوات إخوانية للتظاهر، الجمعة، ضد الدولة المصرية؛ حيث شهدت ميادين القاهرة والمحافظات، حالة من الهدوء التام، وبدت الحياة طبيعية.

ولفت إلى أن ما تم إنجازه من مشروعات تنموية مختلفة على أرض الواقع باعتباره مؤشر واضح في سير مصر نحو الاتجاه الصحيح الذي سيؤتي ثماره في القريب العاجل على كافة الأصعدة.

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وأشاد كذلك بوعي الشعب المصري في تفويت الفرصة على كل من يخططون لزعزعة الاستقرار في البلاد، مؤكدا ثقته في قدرة الدولة على معالجة كافة قضاياها داخليا بما يحقق مصالح المواطن ويخفف أعباءه ويراعي احتياجاته.

ودعا إلى الوقوف صفا واحدا خلف الوطن وقياداته في وجه دعوات زعزعة الاستقرار والإخلال بالنظام العام، وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخارجية المغرضة.

ولم تتجاوز دعوات الإخوان للتظاهر ضد الدولة المصرية التي يقودها ويروج لها المقاول الهارب محمد علي، و"الهاشتاقات محرضة" تدار من قطر وتركيا، مواقع التواصل الاجتماعي.

دعوات إخوانية للتظاهر ضد مصر ومحاولات إثارة الفوضى من أشخاص في الخارج، لم تختلف في فحواها كثيرا طيلة السنوات الـ7 الماضية منذ نجاح ثورة 30 يونيو/حزيران في الإطاحة بهم من السلطة.