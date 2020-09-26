واشنطن تدرس تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"

تدرس الإدارة الأمريكية اتخاذ خطوات جديدة لتكثيف الضغط على مليشيات الحوثي الموالية لإيران في اليمن، من بينها تصنيفها كـ"منظمة إرهابية".

ورجح المسؤولون، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن تفضي مراجعة حالية لممارسات مليشيا الحوثي إلى تصنيف الجماعة منظمة إرهابية واعتبار قادتها إرهابيين عالميين، في إطار سعي واشنطن لتضييق الخناق على إيران وعملائها في الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه في حال تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، سيكون تقديم الدعم لهم أمرًا غير قانوني، كما سيحظر على أعضائها السفر إلى الولايات المتحدة، فضلًا عن تجميد الأصول المالية للمليشيا.

وكانت إدارة ترامب قد نظرت سابقًا في أمر تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية عام عام 2018، لكن لم تمض قدمًا في الأمر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاوف من أن يتسبب التصنيف في تعقيد إمكانية توصيل المساعدات إلى اليمن.

لكن الآن، ومع سعي الإدارة لتوسيع نطاق حملتها الخاصة بـ"الضغط الأقصى" ضد الحكومة الإيرانية، يبدو التصنيف أكثر ترجيحًا.

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وخلال الأيام الأخيرة، أعلن مسؤولون رفيعو المستوى عن خطوات جديدة لعرقلة برنامج إيران الباليستي، وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن العقوبات الدولية ضد إيران قد عادت.

وأوضح مسؤول أمريكي بارز أن المسؤولين يستعدون لإجراء مراجعة قانونية واستخباراتية لتحديد ما إن كانت جماعة الحوثي تستوفي معايير تصنيفها "إرهابية".

وقال المسؤول: "أعتقد أن الحقائق تغيرت منذ أخر مرة أجرينا فيها هذه المراجعة، ومن المحتمل أن يكون هناك مزيد من المعلومات الاستخباراتية التي من شأنها دعم التصنيف."

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن هذه هي نفس عملية المراجعة التي أسفرت عام 2019 عن تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية أجنبية.

وقال مسؤولون غربيون إن إيران زادت دعمها بانتظام إلى الحوثيين، مزودة إياهم بمزيد من الصواريخ وطائرات الدرون، والمساعدات على الأرض.

وأوضح المسؤول أن أحد الأسباب التي ستؤدي لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية هو علاقتها بالحرس الثوري الإيراني.