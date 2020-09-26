إيطاليا تتوقع المزيد من موجات فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال نائب وزير الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري، الجمعة، إنه من المرجح أن تواجه إيطاليا أعدادا متزايدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (المسبب لكوفيد-19)، ولكن لن تكون مثل الأزمة التي شهدتها البلاد في وقت سابق من هذا العام.



وذكر سيليري في مؤتمر لجمعية الصحفيين الأجانب في روما "أعتقد إننا سنواجه شيئا مثل الأمواج ولكن ليس "تسونامي" كالذي واجهناه من قبل".

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