3 ولايات أمريكية تسجل أرقاما قياسية في زيادات الإصابة اليومية بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت ثلاث ولايات أمريكية اليوم الجمعة أرقاما قياسية في الزيادات اليومية في إصابات كوفيد-19 في وقت تجاوزت فيه البلاد وفق إحصاء رويترز حاجز السبعة ملايين إصابة المثير للقلق العميق بالمرض.
وسجلت ولاية منيسوتا 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسجلت ولاية أوريجون 440 إصابة جديدة متجاوزة رقمها القياسي السابق المسجل في يوليو تموز.
وسجلت ولاية يوتا 1411 إصابة جديدة وهي زيادة قياسية لثاني يوم على التوالي. وأيضا سجلت ولايتا مونتانا وساوث داكوتا أرقاما قياسية في الزيادات اليومية أمس الخميس.
وتمضي إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة في اتجاه تصاعدي وزاد متوسط عدد الحالات في الأيام السبعة الماضية بنسبة تفوق عشرة في المئة بالمقارنة بالأسبوع السابق وفقا لتحليل رويترز.
وفي المتوسط، تسجل الولايات المتحدة 44000 حالة إصابة جديدة يوميا ونحو 700 حالة وفاة.
وتزيد الحالات بسرعة أيضا في ويسكونسن حيث أعلن حاكمها يوم الثلاثاء حالة طوارئ صحية جديدة ومدد استخدام الكمامات حتى نوفمبر تشرين الثاني.
وعلى الرغم من أن الحالات ما زالت تزيد في ولاية فلوريدا رفع حاكمها رون ديسانتوس اليوم جميع قيود كوفيد-19 على الأعمال ومن بينها المطاعم والحانات قائلا إن خطر جائحة فيروس كورونا خف بما يكفي للسماح للولاية بدخول المرحلة الأخيرة من إعادة فتح الاقتصاد.
وفي الآونة الأخيرة زاد عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة على 200000 حالة وهو أكبر عدد في العالم.
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