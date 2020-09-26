زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال التلفزيون الإيراني إن زلزالاً بقوة 5.2 درجة وقع في شمال شرق إيران على الحدود مع تركمانستان.



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ولم يورد التلفزيون معلومات عن خسائر بشرية أو أضرار محتملة جراء الزلزال الذي قال إنه هز منطقة بالقرب من مراوه تبه في إقليم جلستان.

وذكر أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.