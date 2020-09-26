رئيس الوزراء الياباني الجديد يؤكد استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوجا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه يرغب في لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون وأن اليابان تسعى إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال سوجا من خلال رسالة فيديو مسجلة مسبقا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "أنا مستعد للقاء كيم جونج اون بدون شروط".

وتابع سوجا "تأسيس علاقات بناءة بين اليابان وكوريا الشمالية لن يخدم مصالح الجانبين فقط ولكن سيسهم بدرجة كبيرة أيضا في الأمن والاستقرار الإقليميين".

كما أكد رئيس الوزراء أن بلاده تعمل من أجل تنظيم دورة الألعاب الأولمبية عام 2021 وأنها ستكون "آمنة ومؤمنة" و"دليل على أن الإنسانية هزمت الجائحة".

وحل سوجا (71 عاما) محل شينزو آبي كرئيس لوزراء اليابان قبل نحو أسبوعين.​