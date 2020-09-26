95 % نسبة التعافي من «كورونا» في السعودية

ارتفعت نسبة حالات التعافي من فيروس «كورونا المستجد» في السعودية، إلى 94.97%، اليوم (الجمعة).

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 472 إصابة بـ«كورونا» رفعت الإجمالي إلى 332329 حالة، من بينها 12068 نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 1043 حرجة. وأوضحت أن الحالات الجديدة منها 41% إناثاً، و59% ذكوراً، وبلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 84%، وكبار السن 4%.

وأضافت أنها سجّلت 843 حالة تعافٍ، ليصل عدد المتعافين إلى 315636،. بينما بلغت الوفيات 4625، بإضافة 26 وفاة جديدة، فيما أُجري 38698 فحصاً مخبرياً جديداً.

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ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، منعاً لانتشار الفيروس، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم. إضافةً إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفه أهم وسيلة للوقاية من «كورونا»، مع لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم عند الخروج من المنزل، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيّأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض (كوفيد - 19)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، منوّهةً بأنه يمكن الاستفادة من خدماتها التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس.