وفاة عشرة مهاجرين بينهم طفل في غرق سفينة في مايوت



لقي عشرة مهاجرين من جزر القمر، بينهم طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، حتفهم بعد ظهر الخميس في حادث غرق بالقرب من الشاطئ في شمال شرق جزيرة مايوت الفرنسية، وفق ما أفادت الشرطة العسكرية الجمعة.

ووفق أولى الشهادات التي جمعها رجال الإنقاذ، صعد 24 شخصًا على متن سفينة صيد تعمل بمحرك، من جزيرة أنجوان في جزر القمر، على بعد 70 كيلومترًا، محاولين الوصول إلى جزيرة مايوت الفرنسية.

وتمثل جزيرة مايوت جنة بالنسبة للمهاجرين الفارين من ظروف معيشية صعبة في اتحاد جزر القمر، وكذلك من منطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا.



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