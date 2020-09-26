كوريا الشمالية تعتذر عن "الحادث المعيب" وجارتها الجنوبية تحقق

قالت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إنها ستطلب من جارتها الشمالية إجراء مزيد من التحقيقات في مقتل مسؤول كوري جنوبي بالرصاص مع تزايد الغضب العام والسياسي بسبب هذه الجريمة.

وقالت كوريا الجنوبية إنها ستدعو إلى إجراء تحقيق مشترك مع كوريا الشمالية إذا دعت الحاجة لذلك.

وفي خطوة نادرة يوم الجمعة اعتذر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على قتل مسؤول المصايد الكوري الجنوبي بالرصاص قائلًا: "إن المقصود كان منع انتشار فيروس كورونا المستجد".

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وأفادت الرئاسة الكورية الجنوبية بحسب "يونهاب" بأن كيم وصف الحادثة "بالمعيبة"، واعتذر عن "خيبة الأمل" التي تسببت بها للرئيس مون جاي إن والكوريين الجنوبيين.



وجاء هذا الاعتذار بعد يوم من إعلان مسؤولين كوريين جنوبيين إن جنودا كوريين شماليين قتلوا الرجل وأشعلوا النار في جثته بعد أن سكبوا وقودا عليها.

ويواجه رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن غضبا سياسيا بسبب هذا الحادث الذي تزامن مع تجدد حملته للارتباط مع بيونج يانج.

واتهم منتقدون مون بالتقاعس عن إنقاد حياة مواطن واللين مع كوريا الشمالية قائلين إن الجيش لم يحاول إنقاذه على الرغم من رصده قبل 6 ساعات من قتله بالرصاص.