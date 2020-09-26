مغردون عرب يواجهون "عريقات" بمتاجرته بالقضية الفلسطينية

هاجم مغردون فلسطينيون وعرب، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بعد زعمه أن اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل دليل على موافقتهما على "صفقة القرن" الأمريكية، داعين إياه في الوقت ذاته إلى تقديم اعتذار للإمارات بعد تاريخها العريق في مساندة القضية الفلسطينية.



وزعم عريقات في تصريح لتلفزيون فلسطين، مؤخرا أن ما حدث في البيت الأبيض هو توقيع الإمارات والبحرين على خارطة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بصفقة القرن الأمريكية.

وفي التاسع من فبراير/شباط الماضي، أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده باشرت برسم الخرائط لضم الأراضي في الضفة الغربية، بحسب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

لكن منذ أغسطس/آب الماضي نجح الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية في إيقاف فوري لخطة الضم وإحباط كل المحاولات الإسرائيلية التي كانت ستبتلع مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية.

ماذا حققت المفاوضات العبثية؟!

ووجه نضال السبع المحلل السياسي اللبناني من أصل فلسطيني عبر مقطع فيديو بثه على حسابه على موقع تويتر هجوما على عريقات، وتساءل باستنكار: "بعد 30 عاما يحق لنا أن نسأل.. ماذا حققت المفاوضات العبثية مع الجانب الإسرائيلي للشعب الفلسطيني، كم مستوطنة تفككت فى الضفة الغربية، وعدد الأسرى الذين خرجوا من السجون الإسرائيلية، الذين بلغ عددهم 11 ألف أسيرا".

وتابع: "من يذهب إلى مؤتمر هرتسيليا للأمن المشبوه ويجتمع سنويا مع الضباط الإسرائيليين لا يحق له توجيه الاتهامات للإمارات".



وأوضح: "حين كانت الإمارات تبني مدينة الشيخ زايد فى قطاع غزة، وتساند الشعب الفلسطيني كان أبو مازن يجري لقاءات سرية ويعقد اتفاقيات مشبوهة لبيع اللاجئين الفلسطينيين"، على حد قوله.

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مسئول عن النكبة الفلسطينية

وزاد: "يا سيد عريقات استحي.. فأنت ضمن مؤسسة سياسية تعتبر جزءا من نكبة الشعب الفلسطيني؛ لذا أطالبك بالرحيل أنت وأبو مازن"

وواصل: "عقب اتفاق أوسلو، لماذا رفضت ومعك الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقترحات الرئيس بيل كلينتون حين عرض 97% من أراضى الضفة الغربية و3% تبادل أراضى، وتبعية القدس تابعة للسيادة الفلسطينية، إضافة إلى وقف الاستيطان".





كما وجه السبع، انتقادات لمحمود عباس قائلا: "الشعب الفلسطيني لا يريد منك (أبو مازن) أقوالا بل أفعال وفي مقدمتها، إعادة الأموال المنهوبة، وقطع العلاقات مع تركيا، والاعتذار للإمارات حكومة وشعبا".

القضية محلك سر

ومن جهته، قال ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالطائف عادل الثبيتي عبر تويتر: "الأخ صائب عريقات كبير المفاوضين.. الذي يهاجم الإمارات والبحرين بسبب اتفاقيات السلام.. يقيم في أمريكا ومعه الجنسية الأمريكية".

وغرد حسن معظمي أحد رواد موقع تويتر: "عريقات ومن معه يريدون من الدول العربية أن ترسل لهم الأموال فقط، أما القضية فمحلك سر منذ أكثر من 60 عاما".

وكتبت مشاركة من اليمن تدعى فاطمة دماج: "محمود عباس وإسماعيل هنية وصائب عريقات.. أنتم تلحقون الضرر والظلم لشعبكم، وقناة الجزيرة الخبيثة تجذبكم للكراهية، وخطاباتكم الرسمية تحقن الشعوب .. نحن في اليمن كرهناكم من خطاباتكم".