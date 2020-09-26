محمد اسماعيل - القاهرة - ينظم مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صالون ثقافي بعنوان "ذاكرة الوطن.. مشروع للمستقبل"، في السادسة مساء اليوم السبت. ويأتي الاحتفال بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل الزعيم جمال عبدالناصر، الذي وافته المنية في 28 سبتمبر 1970.

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كانت هذه تفاصيل خبر احتفالية بمركز طلعت حرب الثقافي بمناسبة ذكرى رحيل جمال عبدالناصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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