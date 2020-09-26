مقتل أحد المدافعين عن حقوق المياه للسكان الأصليين في المكسيك

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي- (د ب أ):

قتل ناشط من السكان الأصليين يعرف بأنه من المدافعين عن حقوق المياه في شمال غربي المكسيك، حسبما قالت سلطات ولاية باخا كاليفورنيا المكسيكية يوم الجمعة.

وقال المتحدث الأمني إساياس بيرتين ساندوفال، إن جماعة مسلحة هاجمت أوسكار إيراود آدامز في ساعة متأخرة من مساء الخميس في منزله في تيكاتي في باخا كاليفورنيا.

وكان "أدامز"، الذي كان عضوا في مجموعة "كومياي" العرقية، قد قال لصحيفة ريفورما اليومية في آب/أغسطس الماضي إن نقص المياه بسبب عدم منح تصاريح لاستخراجها يعرض مجتمعه للخطر.

ودعا نشطاء حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق شامل في قتل أدامز.​