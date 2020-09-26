محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي- (د ب أ):
قتل ناشط من السكان الأصليين يعرف بأنه من المدافعين عن حقوق المياه في شمال غربي المكسيك، حسبما قالت سلطات ولاية باخا كاليفورنيا المكسيكية يوم الجمعة.
وقال المتحدث الأمني إساياس بيرتين ساندوفال، إن جماعة مسلحة هاجمت أوسكار إيراود آدامز في ساعة متأخرة من مساء الخميس في منزله في تيكاتي في باخا كاليفورنيا.
وكان "أدامز"، الذي كان عضوا في مجموعة "كومياي" العرقية، قد قال لصحيفة ريفورما اليومية في آب/أغسطس الماضي إن نقص المياه بسبب عدم منح تصاريح لاستخراجها يعرض مجتمعه للخطر.
ودعا نشطاء حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق شامل في قتل أدامز.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل أحد المدافعين عن حقوق المياه للسكان الأصليين في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.