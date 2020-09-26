شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف إصابة جديدة بكورونا في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا 15797 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة لها حتى اليوم إلى 513034 إصابة. وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى تسجيل 56 حالة وفاة إضافية، ليبلغ مجموع الوفيات 31661 حالة منذ بدء تفشي الوباء في الأراضي الفرنسية.

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