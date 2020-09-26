شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 112 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر أمس، 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 18 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 102625 حالة. وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفاع إلى 93531 حالة , فيما بلغ إجمالي الوفيات 5853 حالة وفاة.

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