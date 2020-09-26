شكرا لقرائتكم خبر عن حادث طعن في باريس والشرطة الفرنسية تقبض على إرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات الفرنسية، إن ممثلي الادعاء العام في البلاد يتعاملون مع هجوم الطعن الذي وقع أمس قرب المقر السابق لمجلة «شارلي إيبدو» الساخرة في باريس على أنه حادث إرهابي محتمل.

وأعلنت السلطات الفرنسية القبض على اثنين من المشتبه بهم في هجوم باريس. وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس قال أمس إن أربعة أصيبوا، اثنان منهم في حالة خطيرة، في هجوم بسكين وقع قرب المكتب السابق لصحيفة شارلي إيبدو الساخرة.

وطاردت قوات الأمن شخصَين اشتبه في ضلوعهما في الحادث، ونجحت بالفعل في اعتقال أحدهما على درج مبنى أوبرا الباستيل، ثم أمسكت بالآخر. كما عثرت القوات في موقع الحادث على طرد مشبوه، لكن مصادر بالشرطة قالت إنه «لا أثر لمواد ناسفة في اللفافة المريبة».

وانتشرت قوات الأمن في الشوارع المحيطة بمكان وقوع الجريمة، مقيمة طوقًا مشددًا حولها. وقال مسؤول في بلدية المدينة إن المدارس في المناطق المحيطة بموقع الهجوم لم تسمح للطلاب بالانصراف.

وشهد مقر صحيفة «شارلي إيبدو» في يناير 2015، هجومًا إرهابيًا قاده ملثمون، وأدى إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة 11 آخرين، معظمهم من فريق التحرير.

ويأتي حادث الطعن الجديد في وقت تقام فيه جلسات محاكمة في باريس لشركاء مفترضين لمنفذي الهجوم الأول على مقر «شارلي إيبدو».

وأعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إحالة الهجوم إليها. وانضم رئيس الوزراء الفرنسي إلى خلية الأزمة بالداخلية بعد الحادثة.

Advertisements

وكان تنظيم «القاعدة» هدد في 11 من سبتمبر الجاري المجلة الأسبوعية الفرنسية الساخرة بعد إعادة نشرها رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد «صلى الله عليه وسلم» في وقت تستمر فيه محاكمة متورطين في الهجوم الإرهابي الدامي على الصحيفة في يناير 2015.

من جانب آخر، قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن وزارة الخارجية الفرنسية استدعت الأسبوع الماضي السفير الإيراني في باريس احتجاجًا على سجل حقوق الإنسان في إيران، وألمحت إلى مخاوف بشأن ما تصفه باريس بـ «انتهاكات خطيرة ومستمرة».

ونادرًا ما تعلق فرنسا علنًا على حقوق الإنسان في إيران. لكن في 22 سبتمبر، قال وزير الخارجية جان إيف لو دوريان إن هناك حاجة لفعل المزيد تجاه ما قال إنه تفاقم في انتهاكات حقوق الإنسان في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة في نوفمبر 2019.

وتجنّب مسؤول من وزارة الخارجية الرد على سؤال بشأن ما إن كانت باريس تحركت على نحو مشترك مع بريطانيا وألمانيا لتحذير إيران بشأن معاملتها للمعتقلين السياسيين وحاملي الجنسية المزدوجة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة أنييس فون دير مول: «تعبّر السلطات الفرنسية دائمًا عن قلقها بشأن الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان في إيران».

وأضافت: «يشاركنا في هذه المخاوف العديد من الشركاء منهم ألمانيا والمملكة المتحدة».

وقال أحد المصادر إن البلدان الأوروبية الثلاثة تحركت على نحوٍ مشترك، ونبّهت طهران إلى أن أفعالها تضر العلاقات. وصرّح مصدران بأنه تم استدعاء السفير، الخميس.