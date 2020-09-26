استقرار الحالة الصحية للرئيس البرازيلى بعد جراحة لإزالة حصوة من المثانة

أعلنت وزارة الاتصالات البرازيلية اليوم الجمعة، أن الحالة الصحية للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مستقرة بعد الجراحة التى أجريت له لإزالة حصوة من المثانة.

وأوضحت الوزارة أن الرئيس البالغ من العمر 65 عاما لا يعاني من أي ألم أو حمى.

وأجرى الرئيس بولسونارو حتى الآن ست عمليات

جراحية منذ أن تعرض لحادث طعن خلال حملته الانتخابية في عام 2018، وفقًا لبوابة "جى – 1 " الأخبارية الالكترونية.

وكانت أربع من تلك العمليات الجراحية تتعلق بحادث الطعن.