استطلاع: غالبية الأمريكيين يريدون تأجيل ترشيح خليفة القاضية جينسبورج

كشفت استطلاعات الرأي اليوم الجمعة، أن غالبية المواطنين الأمريكيين يريدون من الرئيس دونالد ترامب تأجيل ترشيح قاضية لتحل محل قاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر جينسبورج. وتظهر الاستطلاعات أن أغلبية المواطنين يريدون أن يحسم الفائز في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى فى نوفمبر المقبل قرارا بشأن القاضي الجديد . وتجري حاليا عمليات التصويت المبكر فى العديد من الولايات الأمريكية. في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى فى نوفمبر المقبل قرارا بشأن القاضي الجديد . وتجري حاليا عمليات التصويت المبكر فى العديد من الولايات الأمريكية. وأظهر أحدث استطلاع للرأي، من شبكة "إيه بي سي" وصحيفة "واشنطن بوست"، أن 57 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن القرار يجب أن يترك للمنتصر في الانتخابات، في حين يعتقد 38 في المائة أن على ترامب أن يرشح شخصية - وقد تعهد باختيار امرأة – وتأكيد تعيينها.

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