أرمينيا.. اعتقال زعيم المعارضة جاجيك تساروكيان

أوقفت قوات الأمن في العاصمة الأرمينية يريفان، رجل الأعمال ورئيس حزب "أرمينيا المزدهرة" المعارض جاجيك تساروكيان وفقا لموقع روسيا اليوم. وقالت الشرطة الأرمنية إن تساروكيان متهم بتنظيم رشاوى في صفوف الحزب خلال الانتخابات البرلمانية عام 2017. وأعلن محامي السياسي الموقوف عزمه على الطعن في قرار توقيف موكله، فيما قال تساروكيان إن الأمر بالقبض عليه وراءه دوافع سياسية. في قرار توقيف موكله، فيما قال تساروكيان إن الأمر بالقبض عليه وراءه دوافع سياسية. ووجهت لتساروكيان في يونيو الماضي تهم تتعلق بممارسة أنشطة غير مشروعة ودفع الرشاوي والاختلاس.

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