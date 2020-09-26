مصرع 22 شخصًا كانوا على متن طائرة عسكرية منكوبة بأوكرانيا

لقي 22 شخصا حتفهم في حادث تحطم طائرة عسكرية طراز "انتونوف آن-16" بشرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته سلطة الدفاع المدني في كييف.

وأكدت قيادة القوات الجوية الأوكرانية تحطم طائرة من طراز "إيه إن-26" كانت تقل طلابا من جامعة خاركوف الجوية.

وجاء في بيان قيادة القوات الجوية الأوكرانية: "وقعت مساء اليوم في خاركوف كارثة جوية لطائرة من طراز "إيه إن-26" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء سبوتنيك.

وأضاف البيان "لقد تحطمت الطائرة أثناء الهبوط، وكان على متن الطائرة طلاب من جامعة خاركوف الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى طاقم الطائرة". طراز "إيه إن-26" كانت تقل طلابا من جامعة خاركوف الجوية.وجاء في بيان قيادة القوات الجوية الأوكرانية: "وقعت مساء اليوم في خاركوف كارثة جوية لطائرة من طراز "إيه إن-26" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء سبوتنيك.وأضاف البيان "لقد تحطمت الطائرة أثناء الهبوط، وكان على متن الطائرة طلاب من جامعة خاركوف الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى طاقم الطائرة".

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