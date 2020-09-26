سوريا: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الجمعة عن تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين Advertisements إلى نحو 4001 إصابة. إلى نحو 4001 إصابة. وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت حالتي وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 185 حالة. وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 185 حالة. وأشار البيان إلى شفاء ١٥ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ١٠٢٨.

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