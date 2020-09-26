الجديدة.. حجز 940 كيلوغرام من الشيرا وتوقيف شخصين لارتباطهما بشبكة للتهريب الدولي للمخدرات

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 940 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية الأمنية المشتركة مكنت من توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، بينما أسفرت عمليات البحث والتفتيش المنجزة بالشريط الساحلي لمنطقة اشتوكة بضواحي الجديدة عن حجز قارب مطاطي ومحركين و16 حاوية للبنزين و25 رزمة للمخدرات يناهز وزنها 940 كيلوغراما، كانت موجهة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العمليات مكنت أيضا من حجز سيارة نفعية ومبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأوروبية، يشتبه في كونها من متحصلات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وخلص البلاغ إلى أنه تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذه الشبكة الإجرامية، وكذا توقيف كافة الأشخاص المرتبطين بأنشطتها.