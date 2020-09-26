مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في لبنان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 6 دقائق - 1:00 صباحًا, 26 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية أمس 682 سلة غذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 3,410 أفراد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه‍.

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