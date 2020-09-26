شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا السعودية».. 3 أيام من العروض والمسيرات والاحتفالات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وشهدت الفعاليات التي استمرت لثلاثة أيام، حضورا كبيرا، استمتعوا بعروض الطيران الجوية، وعروض وطنية عن مختلف مناطق المملكة من خلال خمسة منصات احتفالية، شارك فيها العديد من الفرق الفنية والفنانين والتشكيلين، إضافة إلى المسيرات الكرنفالية المتنوعة، لمجموعة من الخيول والسيارات المعدلة والدفع الرباعي والدبابات النارية، رافقتها احتفالات المواطنين بمركباتهم الذين تجولوا على امتداد الفعاليات بالكورنيش.
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